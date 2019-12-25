Сегодня, 25 декабря, в Москве в Государственном Кремлевском Дворце прошла Общероссийская новогодняя ёлка.

Традиционно в ней приняли участие делегаты из регионов. Более 5 тысяч школьников встретились с Дедом Морозом и главной новогодней красавицей – 25-метровой елкой.

От Саратовской области новогодний праздник посетили 72 ребенка – это обучающиеся государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети из многодетных семей, семей военнослужащих, погибших и получивших ранения при исполнении служебного долга, победители предметных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований. Детей сопровождали 17 педагогов, сотрудники полиции и медицинский работник.

В Государственном Кремлевском дворце школьники увидели музыкальный спектакль «Письмо Деду Морозу», а до и после представления участвовали в играх и забавах, прогулялись по Соборной площади, где установлена главная новогодняя 25-метровая елка.