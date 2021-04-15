Замглавы администрации Саратова по соцсфере Александр Бурмак посетил несколько детских оздоровительных лагерей, которые готовятся к открытию.

Он пообщался с руководителями и персоналом учреждений, которые рассказали о том, какие мероприятия проводятся для подготовки учреждений к открытию.

Роспотребнадзор увеличил максимальную допустимую наполняемость лагерей с 50 до 75 процентов.

— На всех территориях осуществляется благоустройство, проводится ремонт корпусов, а также активные ремонтные работы в столовых. Обсудили вопрос, проведения дератизации — заключены ли договоры с организациями, которые будут осуществлять обработку 500-метровых зон вокруг лагерей, а также вопросы камерной дезинфекции помещений. В первых числах июняпланируем открытие всех детских оздоровительных лагерей, находящихся на

территории города, — рассказал Александр Бурмак по итогам выезда.

По итогам объезда профильный заместитель главы администрации города остался доволен состоянием учреждений и отметил, что подготовка детских оздоровительных лагерей идет согласно утвержденным ранее дорожным картам.