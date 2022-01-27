Председатель правительства Саратлвской области Роман Бусаргин рассказал о расчистке дорог в регионе.

По состоянию на 7:0 осадки наблюдаются в 17 районах области. Движение на федеральных и региональных автодорогах открыто.

На расчистке автодорог области работало 769 единиц техники (без учёта техники, привлеченной для вывоза снега). Из них:

на федеральных автомобильных дорогах – 267 единиц техники,

на региональных дорогах – 247 единицы техники,

на муниципальных дорогах — 255 единиц техники.

Использовано песко-соляной смеси массой 1250 тонн.