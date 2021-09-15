В ходе погони сотрудники ДПС поймали в Заводском районе Саратова пьяного жителя Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Патрулируя улицы, сотрудники ДПС заметили на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Пономарева иномарку, которая ехала им на встречу, а потом резко свернула. Инспекторы устроили погоню, но водитель не желал останавливаться. В итоге он врезался в три припаркованных автомобиля.

Водителем оказался 36-летний житель Ростовской области без водительских прав. На него завели административное дело, автомобиль отправили на штраф-стоянку.