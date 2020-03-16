Региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатом на довыборы депутата Саратовской областной думы Ольгу Сынкину, сообщает пресс-служба партии.

Такое решение было принято сегодня, 16 марта, на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Ранее Ольга Сынкина стала победителем предварительного голосования «Единой России» на довыборах по Ленинскому одномандатному избирательному округу №7. Она набрала 59 процентов голосов пришедших на счетные участки жителей избирательного округа.