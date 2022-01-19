Саратовский филиал АО «Ситиматик» организовал экскурсию на свои объекты для экологистов города. Мероприятие началось с посещения мусоросортировочного комплекса в городе Энгельс. Главный инженер компании провел гостей по производственному комплексу и рассказал о его технических особенностях. Так же экологисты познакомились с сотрудниками безопасности полигона – ястребами-тетеревятниками Критом и Улыпом. Птицы реализуют метод биорепеллентации, т.е. охраняют территорию от стайных птиц.

После осмотра комплекса экскурсанты отправились в пункт приёма вторсырья «Вторматик». Это новый проект компании «Ситиматик», который реализуется с конца 2021 года. На объекте принимают вторичные материальные ресурсы от населения за денежные средства. В пункт можно сдать макулатуру, ПЭТ-бутылки объемом до 5 литров, пленку ПВД, ПНД канистры и флаконы. Это один из шагов компании к системе раздельного сбора отходов.

«Наша команда очень впечатлена тем, что в Энгельсе построен такой мощный комплекс по обработке и сортировке ТКО. Вы правда большие молодцы, будем надеяться, что все больше жителей примкнут к нашим рядам и будут, начиная от дома, разделять отходы, приносить их в Экоцентр и во Вторматик», — прокомментировал директор АНО «Экологизатор» Екатерина Баранова.

Директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев отметил важность проведения подобных мероприятий для представителей экологических движений: «Эта экскурсия была организована для наших партнеров-друзей. С представителями экологических сообществ мы сотрудничаем на протяжении нескольких лет, организовываем городские мероприятия и общими усилиями просвещаем население. Именно им нам хотелось первым показать наш новый объект-пункт приёма вторсырья. Ведь вместе мы движемся к экологическому благополучию региона».

В 2022 году в Саратовской области планируется открыть еще четыре пункта приёма вторсырья. С более подробной информацией о правилах приема можно ознакомиться в пункте приема вторсырья «Вторматик» в г. Энгельс, ул. Красноярская, 2 или по ссылке https://citymatic.ru/vtormatik.html.