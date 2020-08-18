Сегодня министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов рассказал об открытии катков в регионе в социальной сети Instagram.

Самым первым в Саратове откроется ФОК «Заводской». Планируется, что лед зальют к 26 августа. К тренировкам вновь вернутся воспитанники СШОР по хоккею «Кристалл», отделения фигурного катания СШОР «Надежда Губернии», хоккейный клуб «Кристалл» и команды «Ночной Хоккейной Лиги».

Завтра примутся за финальные работы в Ледовом дворце спорта «Кристалл», который откроется с 1 сентября. А через месяц после ФОК «Кристаллик» будет готов принять первых спортсменов.

В городе Балаково в ФОК имени Коваленко к 28 августа завершат менять аварийный теплообменник, после чего зальют лед.

— На данный момент спортсмены проводят сухие тренировки на открытых спортивных площадках, в фитнес-клубах и спортивных залах, — поделился Александр Абросимов.