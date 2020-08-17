С 12 июня на улицах Саратова заработали фонтаны после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщает городская администрация.

Сейчас практически все фонтаны города работают, за исключением фонтана «Одуванчик» на площади Кирова, который остается на реконструкции.

Если погодные условия останутся благоприятными, то фонтаны проработают вплоть до 1 октября.

Известен ежедневный график работы городских фонтанов: в Заводском районе Саратова фонтан в сквере «Дружбы народов» работает с 8 до 20 часов; в Ленинском районе перед ДК «Техстекло» и в сквере Победы с 9 до 14 и с 16 до 22 часов; во Фрунзенском районе в Детском парке с 10 до 21 часов; в Волжском районе фонтан «Каскад» работает с 10 до 22 часов.

Два наиболее известных саратовских фонтана «Мелодия» и «Сердце Волги» работают в ином расписании. Отремонтированный фонтан на проспекте Кирова работает с 11 до 21 часа, а со светомузыкой по пятницам и субботам с 21 до 23 часов, по воскресеньям – с 21 до 22. Фонтан «Сердце Волги» на набережной работает ежедневно с 20 часов, а музыкальное сопровождение можно услышать в пятницу и субботу с 21 до 23 часов, а также в воскресенье – с 21 до 22.