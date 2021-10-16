Мошенницы орудовали в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, жертвой аферисток стала 79-летняя жительница Саратова.

Выяснилось, что бабушка открыла дверь двум незваным гостьям. Слово за слово, женщины втерлись старушке в доверие и настояли на том, что на пожилой даме лежит серьезная порча.

Гадалки решили помочь старушке, причем, помощь обошлась женщине в весьма круглую сумму — более 52 тысячи рублей.

Полиция сообщает, что «ясновидящие» пока не пойманы. Их жертвами могут стать другие доверчивые лица. Будьте бдительны, — предупреждают в правоохранительных органах.