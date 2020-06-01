АО «Саратовгаз» и АО «Газпром газораспределение Саратовская область» напоминают, что необходимость ТО ВДГО/ВКГО даже в период самоизоляции обусловлена требованиями безопасности газифицированном жилом фонде и является превентивной мерой, направленной на предотвращение аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в быту. Это особенно важно сейчас, когда большая часть населения практически 24 часа в сутки находятся в своих квартирах и домах. В такой ситуации даже незначительная утечка «голубого топлива» или отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах могут обернуться серьёзной трагедией и привести к максимальному числу пострадавших.

«Мы заботимся в равной степени о безопасности газоснабжения наших клиентов, их здоровье и психологическом комфорте. Предприняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространение COVID-19. Мы четко следуем рекомендациям Роспотребнадзора – ежедневно измеряем температуру тела персонала, обеспечили всех масками, перчатками и дезинфицирующими средствами», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саратовская область» и АО «Саратовгаз» Юрий Казбек.

Администрация компании просит абонентов незамедлительно сообщать о случаях несоблюдения сотрудниками, выполняющими техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО), мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Если газовики пришли к

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