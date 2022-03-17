«Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» при выполнении программ газификации и догазификации применяют материалы и оборудование преимущественно российского производства. Специалисты компании отмечают, что оно не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам.

В регионе активно реализуется догазификация, ведутся плановые работы по обслуживанию и модернизации газовых сетей, проектируются, строятся и вводятся в эксплуатацию новые объекты газовой инфраструктуры. Для выполнения этих работ используются различные комплектующие и материалы отечественного производства: приборы учета газа, соединительные детали, запорная арматура, стальные и полиэтиленовые газопроводные трубы, пункты редуцирования газа и многое другое.



-С отечественными поставщиками и производителями у нас налажены надежные партнерские отношения, которые позволяют обеспечить поставки газового оборудования в кратчайшие сроки, что особенно важно для выполнения программы газификации в регионе, – отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Вячеслав Башунов.