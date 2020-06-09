Саратовские гребцы начали сезон тренировок на базе в Московской области. Эта информация появилась в социальной сети на странице министра молодёжной политики и спорта Саратовской области Александра Абросимова.

— Наши спортсмены возвращаются к тренировкам в составе сборных России. Сейчас вместе с тренером Алексеем Колобуховым гребцы Валентина Плаксина, Анна Аксенова и Елизавета Крылова находятся в учебно-тренировочном центре «Ноговогорск» в Московской области. Обычно здесь готовятся тяжелоатлеты, но в условиях пандемии центр используют для тренировок гребцов. Сегодня наши спортсмены сдали анализы на наличие антител к коронавирусу. И только после получения результатов смогут приступить к тренировкам. Пока каждый из них находится в индивидуальном номере на самоизоляции, — написал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.