В Казани с 10 по 13 сентября проходил отборочный чемпионат России по гребному спорту. Об этом сообщили в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

Победителями в двойке без рулевой и восьмерке с рулевой стали Валентина Плаксина и Анна Аксенова, во втором из классов лодок лучшей стала Елизавета Крылова.

Второе место в восьмерке с рулевым выиграл Роман Ломачев, бронзу среди парных двоек — Констатин Стасюк и Алексей Чеперев. Они же вместе с Максимом Кучеренко и Арсеном Ишханяном взяли третье место в парной четверке.

Валентина Плаксина, Анна Аксенова и Елизавета Крылова отобрались на чемпионат Европы, который пройдет в Польше, Роман Ломачев попал в резерв сборной команды России.