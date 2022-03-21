Две сложных операции проведены в отделении нейрохирургии в марте.

Как сообщили в областном минздраве, пациентка Елена, 38 лет, поступила с опухолью размером практически в 1/4 мозга. После успешной операции в СГКБ 6 через сутки Елена уже была переведена в общую палату.

Другая пациентка, Л., 64 года, опухоль мозга глубинной локализации. До операции у женщины наблюдалась афазия и аграфия (неспособность писать и говорить). После операции утраченные навыки начали возвращаться!

Операции были успешно проведены завотделением Максимом Лымаревым, весь неврологический дефицит регрессировал. Пока пациентки находятся под присмотром врачей в стационаре.

— Обе операции относятся к высокому уровню сложности. Для их проведения использовалось современное оборудование — нейронавигационная система и операционный микроскоп. Это позволяет избежать травматизации здоровых тканей мозга и полностью удалить патологическую ткань, — рассказал Максим Лымарев.