Домой Рубрики Новости Саратова Саратовские хоккеисты проиграли в Чебоксарах РубрикиНовости СаратоваСпорт Саратовские хоккеисты проиграли в Чебоксарах По Новости Саратова - 30.01.2022 99 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Саратовские хоккеисты провели игру с чебоксарской командой. Гости лидировали лишь на 26 и 31-й минутах второго периода, а в третьем снова сдали позиции. Игра закончилась со счетом 3:2. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Улица в Заводском районе Саратова осталась без воды В Саратове ночью убирали снег на нескольких десятках улиц Водитель иномарки разбился на трассе под Саратовом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Улица в Заводском районе Саратова осталась без воды Новости Саратова - 30.01.2022 0 Улица в Заводском районе Саратова осталась без воды. Ориентировочно до 15:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов: 2-й Кавказский тупик,5,7. В Саратове ночью убирали снег на нескольких десятках улиц 30.01.2022 Водитель иномарки разбился на трассе под Саратовом 30.01.2022 Установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом в Саратовской области 30.01.2022 Вячеслав Максюта: Есть еще богатыри на земле русской 30.01.2022