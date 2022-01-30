Саратовские хоккеисты провели игру с чебоксарской командой.

Гости лидировали лишь на 26 и 31-й минутах второго периода, а в третьем снова сдали позиции.

Игра закончилась со счетом 3:2.

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