С сегодняшнего дня сотрудники ГИБДД начнут мероприятие «Ребенок — главный пассажир». Об этом сообщает пресс-служба городской автоинспекции.

Рейд будет проходит с целью донесения до саратовцев, насколько важно иметь детское кресло в транспорте и необходимость пристегивать ремнями безопасности подростков.

С начала года в Саратовской области было зарегистрировано 42 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 51 ребенок получил травмы, а двое погибли.

В тёплое время года, не смотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, родители повезут свои чад за город, на дачи или в деревни и крайне важно побеспокоится об их безопасности.

В ходе проверок сотрудники Госавтоинспекции проверят правила перевозки не только малышей, но и подростков, которые обязаны быть пристёгнуты ремнями безопасности. Данное мероприятие будет проводиться в Саратовской области до 27 мая 2020 года.