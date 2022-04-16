В Саратове с 15 по 17 апреля сотрудники ГИБДД проводят профилактическую операцию «Нетрезвый водитель».

Как сообщили в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции, участники дорожного движения не должны нарушать закон, тем более, садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы напоминают, что водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Очевидцев просят сообщать о фактах управления автомобилями в состоянии опьянения в службу 02 (102 с мобильного телефона).