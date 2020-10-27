Сегодня, 27 октября, инспекторы Управления Россельхознадзора по Саратовской области вместе с дорожными инспекторами остановили в Озинках грузовик, в котором везли подозрительную животноводческую продукцию. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Задержали два автомобиля, которые везли 80 килограмм колбасы из Республики Казахстан в Саратов и 25 килограмм мяса гусей из Республики Казахстан во Владимирскую область.

Выяснилось, что ветеринарных сопроводительных документов на товар у граждан не было, продукция считается небезопасной.

В отношении граждан, перевозивших продукцию, возбуждено дело об административном правонарушении, груз вернули в пункт отправления.