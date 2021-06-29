Для обеспечения открытости и легитимности избирательного процесса избирательные участки будут обеспечены видеонаблюдением, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Саратовской области.

В Единый день голосования 2021 года для обеспечения открытости и легитимности избирательного процесса планируется, что 625 избирательных участков и 47 территориальных избирательных комиссий будут централизовано оборудованы камерами ПАО «Ростелеком». Также в целях обеспечения безопасности сейф-пакетов места их хранения будут также находится под постоянным видеонаблюдением.

Напомним, что Единый день голосования состоится 19 сентября 2021 года. Голосование будет организовано в течение трех дней подряд – 17, 18 и 19 сентября. На территории Саратовской области пройдут выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и выборы в органы местного самоуправления.