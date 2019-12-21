В московском Гостином дворе прошел IV Международный благотворительный кадетский бал, приуроченный ко Дню Героев Отечества, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в министерстве образования Саратовской области, впервые мероприятие прошло в 2016 году, в нем приняли участие ребята из 20 регионов страны.

Потанцевать на балу приехали 1,5 тысяч ребят, в числе которых ученики саратовской кадетской школы-интерната №2 им. В.В. Талалихина совместно с воспитанницами клуба «Солнечный» г. Саратов.

Бал открылся после торжественного шествия на сцену руководителя патриотического проекта Юлии Кирпичниковой под руку с ее попечителем Хазретом Совменом. Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, летчик Сергей Крамаренко передал копию Знамени Победы будущим защитникам Отечества — кадетам.