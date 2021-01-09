Сегодня, 9 января, из-за сильного снегопада и плюсовой температуры в Саратове катки будут работать только до 15:00. Об этом сообщили в мэрии.

Речь идет об объектах на стадионах.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here