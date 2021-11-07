Баскетболисты «Автодора» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ сыграли 7 ноября с командой «Астана».

Саратовский клуб одержал домашнюю победу. Итоговый счет 83:82.

Яркую и уверенную игру показал наш «Автодор».

В то же время волейбольная команда «Протон» очень уверенно обыграла «Заречье — Одинцово». Итоговый счет 3:0.

— Поздравляю команды, тренерский штаб и болельщиков. Выдающияся игра баскетбольной и волейбольной команды! — сообщает на своей странице в Instagram губернатор Саратовской области Валерий Радаев.