Колонии Саратовской области рискуют остаться без света из-за долгов перед ПАО «Саратовэнерго», сообщает пресс-служба энергетиков.

На сегодняшний день задолженность за электроэнергию составляет порядка 17,2 миллиона рублей. Если исправительные учреждения не выплатят эту сумму до 29 февраля, «Саратовэнерго» будет вынуждено отключить энергию должникам. Однако в соответствии с действующим законодательством, отключат свет в камерах и коридорах, но система безопасности будет работать.

В связи с предстоящим отключением энергетики рекомендуют проверить на объектах УФСИН исправности резервных источников питания, а также осуществление вывода необходимых электроприемников на отдельные питающие линии.

Кроме того неплательщику теперь грозит привлечение к административной ответственности по статье 9.22 КоАП РФ. Кроме того статьей предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

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