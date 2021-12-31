Последняя ночь 2021 года у саратовских коммунальщиков выдалась напряженной.

Как сообщили в мэрии, в ночной уборке снега было задействовано 237 единиц муниципальной техники, а также несколько десятков привлеченной.

Днем службы по благоустройству продолжают расчистку.

Также рабочие поздравляют жителей областного центра с наступающим Новым годом и обещают круглосуточно бороться с последствиями снегопадов, чтобы саратовцам было комфортно передвигаться по городу, — утоснили в городской администрации.

Между тем, жители Саратова просят улелять внимание очистке не только дорог, но и остановок с тротурами.