Фракция КПРФ в Саратовской областной думе выдвинула на место в Совете Федерации от региона Николая Бондаренко. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказал лидер фракции коммунистов Александр Анидалов.

Таким образом из четырех политических партий, представленных в региональном парламенте, на пост в сенате вместо выбывшей Людмилы Боковой, с кандидатурами определились две. Напомним, «Единая Россия» выдвинула Алексея Антонова.

Руководитель фракции ЛДПР в областной думе Дмитрий Пьяных в разговоре с нашим корреспондентом пообещал, что либерал-демократы определится с кандидатом до конца этой недели.

Как сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» Зинаида Самсонова сообщила, что выдвижение кандидатов в партии не планируют.