Депутаты Саратовской областной думы проголосовали за поправки к Конституции РФ, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

В ходе дискуссии по предложенным поправкам, за их принятие высказались депутаты от трех фракций — «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Против были только коммунисты, которые высказали свое мнение, что изменения Основного закона страны приведет к революции.

К совести «красных» пытался воззвать и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

— Я вас не понимаю. Вы к свержению власти призываете? Впереди общероссийское голосование. Все принятые решения направят в Конституционный суд, — напомнил глава региона, но депутатов от КПРФ аргументы не убедили.

В результате поправки были одобрили 34 депутата областного парламента, пять человек, как раз по количеству членов фракции КПРФ, голосовали «против»