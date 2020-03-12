Депутаты Саратовской областной думы проголосовали за поправки к Конституции РФ, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

В ходе дискуссии по предложенным поправкам, за их принятие высказались депутаты от трех фракций — «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Против были только коммунисты, которые высказали свое мнение, что изменения Основного закона страны приведет к революции.

К совести «красных» пытался воззвать и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Я вас не понимаю. Вы к свержению власти призываете? Впереди общероссийское голосование. Все принятые решения направят в Конституционный суд, — напомнил глава региона, но депутатов от КПРФ аргументы не убедили.

В результате поправки были одобрили 34 депутата областного парламента, пять человек, как раз по количеству членов фракции КПРФ, голосовали «против»

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