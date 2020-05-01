Несмотря на жесткий режим самоизоляции, саратовские коммунисты в День Весны и Труда выводят людей на массовые акции. Фотографию одной из групп, явно направляющейся на какое-то крупное мероприятие, разместил на своей странице в Фейсбук блогер Владимир Фетисов.

— Самоизоляция, масочный режим — вроде из каждого утюга вещают. А они не слышали? Пенсионеров из группы риска с красными флагами явно вывели на улицу коммунисты. Без масок, не соблюдая дистанцию. А потом удивляемся, откуда такие цифры по приросту числа заражённых.

После того, как один из их активистов подцепил инфекцию, Алимова с Бондаренко все равно кидают на амбразуру своих сподвижников, тех, кого не жалко.

Не поддавайтесь на провокации, берегите своё здоровье и своих близких. Оставайтесь дома! — призвал блогер.