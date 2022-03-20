Принято решение о господдержке компаний, которые возьмут на работу молодежь до 30 лет. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Такое постановление сегодня, 20 марта, подписал Михаил Мишустин. Согласно документу, принявшие их на работу компании получат господдержку в виде субсидий.

— Речь идёт о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей, — уточняется на сайте.