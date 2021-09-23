В Саратовской области будут расширены налоги на недвижимость. Об этом сообщил министр экономразвития региона Андрей Разборов.

Налог на недвижимость составляет два процента от ее кадастровой стоимости. Напомним, что ранее налог не взымался с торговых комплексов площадью меньше 1000 квадратных метров и нежилых помещений менее 200 квадратных метров.

Теперь вышеуказанные объекты тоже попадают под налогообложение. В основном это торговые центры и предприятия общепита. Производственные предприятия не попадают под действие этого закона.

Предприниматели, считающие, что их кадастровая стоимость завышена, могут подать заявление о ее снижении. На территории региона подано уже более 800 таких заявлений.

Согласно действию закона по налогообложению в течении 2022-2023 года предприниматели должны будут заплатить 547 миллионов рублей налога.