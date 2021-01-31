Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о сокращении коек для коронавирусных пациентов.

На сегодняшний день в регионе действуют 3,908 тысячи таковых, 20 процентов из них свободны.

Поскольку число пациентов сокращается, их постепенно перепрофилируют под обычные.

К прежней жизни вернулась областная офтальмологическая больница и районная татищевская.

Чиновник отметил, что речь идет о койках “легкого” профиля, реанимационные остаются. Если ситуация будет стабильной или улучшится, работа в этом направлении продолжится. Все учреждения готовы в течение суток вернуться к борьбе с коронавирусом в случае необходимости.