За 2020 год эксперты-криминалисты Саратовской области приняли участие в 26,475 тысячи следственных действиях. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

В том числе в 9,513 тысячи осмотрах мест происшествий, сделали 15,897 тысячи судебных экспертиз и 6,541 тысячи исследований.

Из них — 4,723 экспертизы и 3,923 тысячи исследования специальных видов.

Принято участие в 23,129 тысячи оперативно-розыскных мероприятиях, в том числе 13,897 тысячи проверок по экспертно-криминалистическим учетам.

В итоге получена розыскная информация по преступлениям — 1,753 тысячи.

За год проведено 3,385 тысячи дактилоскопических экспертиз, из них 601 помогла выявить лиц, причастных к совершению преступлений. Еще 5,542 тысячи трасологических экспертиз способствовали установлению граждан, которые преступили закон.