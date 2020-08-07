В лесах Саратовской области ограничено пребывание граждан до 18 августа, до 30 сентября действует особый противопожарный режим. Поэтому в этот период и выходные патрулирование массивов будет усилено. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

За нарушение правил пожарной безопасности граждане отдадут до пяти тысяч рублей, должностные лица до 40 тысяч рублей, юридические до 500 тысяч.

Уже выявлено 203 нарушения лесного законодательства, свыше 170 нарушителей отдали порядка 850 тыс. рублей.