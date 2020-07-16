С 2019 года на территории Саратовской области реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология». Данный проект создан с целью охраны лесных насаждений от пожаров.

Из федерального бюджета на покупку лесопожарной техники было выделено 148,5 миллиона рублей, а на эти средства было закуплено 207 единиц техники.

Сегодня журналист информационного портала «Новости Саратова» побывала в Марксовском лесничестве, где собственными глазами увидела новую технику. В 2020 году в рамках нацпроекта Марксовское лесничество получило автомобиль «Нива», до этого около 10 лет был УАЗ-452. И впервые пять лесничеств Саратовской области получили моторные лодки для ликвидации возгораний на островах. Одна моторная лодка досталась и Марксовскому лесничеству.

До появления моторной лодки Марксовское лесничество, занимающее 80 километров территории, договаривалось со спасателями, если нужно было экстренно куда-то выплыть. Взаимодействие со спасателями у них довольно хорошо налажено. Теперь в разы повысилась оперативность реагирования, что сильно экономит время.