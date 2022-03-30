Саратовские лесхозы вырастили 290 тысяч сеянцев сосны. Об этом сегодня, 30 марта, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

В прошлом году на базе Макаровского и Красноармейского лесхозов были запущены новые теплицы.

За год там уже вырастили 290 тысяч сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. В планах довести объемы до 400 тысяч штук в год, что полностью закроет имеющуюся потребность.

Эта работа ведется в рамках выполнения задачи по доведению уровня лесистости региона до 20%. На территории Саратовской области реалезуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

На встрече с экологами Бусаргин подчеркнул, что в первую очередь нужно рассчитывать на ресурсы именно наших лесхозов.

Стоит отметить, что указанные сеянцы сосны были выбраны неслучайно. Закрытая корневая система позволяет уменьшить срок выращивания до одного года, а также обеспечить высокую приживаемость — до 90%.

В текущем году планируется высадить эти деревья на площади 186 гектаров.