Дома жителей Саратовской области в предновогодние дни украсили почти десять тысяч сосен. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Деревья в лесхозах заготавливали на строго отведенных участках в хвойных молодняках, которые требуют осветления — планового проведения одной из рубок.

Отметим, что это не наносит ущерба экологии, а для создания будущих хвойных лесов каждый год в регионе высаживают более двух миллионов молодых сеянцев.

В прошлом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» провели искусственное лесовосстановление на площади в 706,8 гектара и лесоразведение на площади в 33,2 гектара, из них 537 гектаров — именно хвойных пород.

В рамках ежегодной благотворительной акции новогодних красавиц дарили школьным и дошкольным учреждениям, соцсферы, а также больницам.

Елки, которые заготовили, но не продали, отдадут населению для корма сельскохозяйственным животным.