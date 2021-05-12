Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на сегодняшнем заседании корсовета рассказал о летней оздоровительной компании.

— Организована маршрутизация детей и сопровождающих лиц в случае выявления порви и подозрений на коронавирус. Для работников учреждений и врачей в лагерях 20 мая проведут обучающие семинары по коронавирусу. Планируется выделение средств для дополнительного тестирования 13,5 тысячи человек, — отметил он.

Чиновник указал, что все детские учреждения получили лицензии, кроме лагеря «Солнечный» в Дергачевском районе — там эта работа еще ведется.