Руководитель фракции ЛДПР Саратовской областной думы Станислав Денисенко и координатор регионального отделения ЛДПР Антон Касаткин обратились к губернатору области Валерию Радаеву и главе Законодательного собрания Александру Романову с предложением сделать 31 декабря выходным дне, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Ранее ЛДПР внесла в Государственную думу законопроект, предлагающий закрепить в Трудовом кодексе РФ норму о статусе выходного дня для этой предпраздничной даты. Правительство РФ и большинство депутатов ГД предложение ЛДПР отклонили, что вызвало большой резонанс в обществе. В данный момент активно проходит сбор подписей под петицией о новом красном дне календаря.