Российские торговые сети ограничат наценки на социально значимые товары. Об этом сегодня, 17 марта, сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

По их словам, многие торговые сети присоединились к программе по добровольному ограничению торговых наценок на социально значимые товары до 5 %.

В программе участвуют такие магазины, как: Магнит, Пятерочка, Перекресток, Ашан.

Ограничение коснется молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей «борщевого набора».

Для информирования покупателей ритейлеры планируют выделять продукты с ограниченными наценками специальными ценниками с пометкой «Социальный товар».