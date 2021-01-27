На сегодняшней пресс-конференции в “КП-Саратов” медики рассказали о том, как пандемия влияет на граждан.

Главный врач ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» Ирина Болмосова сообщила, что из-за удаленной работы и длительной самоизоляции у людей появляется хронически сниженное настроение и тревожность. Постковидный синдром проявляется так — у человека возникает апатия, он перестает общаться с людьми. У людей появляется тревожность при заболевании новой инфекцией.

Врач-психиатр, нарколог, заведующая отделением кризисных состояний ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница имени Святой Софии» Эвелина Плято сообщила, что у мнительных людей возникает тревога, депрессия. Самоизоляция блокировала привычный режим жизни, что привело к расстройству адаптации. Многим страшно выходить в общество.

У тревожных людей появляется паника, когда нарушается процесс полноценного вдоха, возникает страх смерти. Могут возникнуть панические атаки — состояние, которое тяжело переносится. В этом случае лучше не заниматься самолечением, а обращаться за помощью к специалистам.