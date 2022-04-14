Медикам продолжат выплачивать надбавки и компенсации за работу с больными COVID-19. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил Михаил Мишустин на совещании в правительстве.

По его словам, новые меры поддержки медицинских работников включают:

— Единовременные страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом при работе с пациентами. На данные цели выделены дополнительные 3 млрд рублей.

— Выплаты сотрудникам соцучреждений – интернатов, домов престарелых и др. На выполнение данной задачи выделено 2,5 млрд рублей.

— Более 2 млрд рублей направлено на выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом в военных частях, ОВД, противопожарной службе и других ведомствах.