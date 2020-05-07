Акция «Волонтёров Победы» и Фонда памяти полководцев Победы проходит в преддверии 9 мая по всей стране.

Коллектив Саратовской городской клинической больницы № 1 им. Ю.Я. Гордеева присоединился к Международной акции «Сад памяти», которая походит по всей стране в годовщину 75-летия Победы. Её организовали «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы, выступившие с идеей установить каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране в память о 27 миллионов человек, которые погибли, сражаясь за Родину.

По инициативе главного врача учреждения, депутата Саратовской областной думы Евгения Ковалева (фракция «Единая Россия») медики высадили на территории учреждения березы, в память о врачах, трудившихся в больнице в военное время.

Начавшаяся в июне 1941 года Великая Отечественная война поставила работу коллектива Первой городской больницы в сложные условия. Большая группа сотрудников в первые же дни войны была призвана на фронт. Больница перешла на усиленный режим работы, проходившей под лозунгом «Все для фронта – все для Победы». С отъездом большой группы медиков работа в больнице была организована как за счет интенсификации труда, так и за счет нового пополнения врачей, эвакуированных из территории прифронтовой зоны. Больница была переполнена, так как кроме городских больных лечили еще и раненных. Врачей и сестер не хватало, каждый обслуживал по 50-100 коек, дежурили через один-два дня, иногда не уходили по трое-четверо суток. К ним поступали и вывезенные из Ленинграда раненные. В подшефные районы и военкоматы больница направляла врачей и сестер.

— Сегодня вместе с сотрудниками учреждения мы высадили деревья, которые не просто украсят территорию больницы, а будут напоминать нам о великом трудовом подвиге саратовских героев – врачей, которые в годы Великой Отечественной войны выхаживали раненых и боролись за человеческие жизни. Память о них навсегда останется с нами в сердцах, – подвёл итоги акции Ковалев.