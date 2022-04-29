Уже больше недели молодогвардейцы из Саратовской области трудятся в Донецкой Республике. Они вошли в число 50 лучших волонтеров со всей России, которые имеют специальную подготовку.

Ребята оказывают помощь в пунктах временного размещения, раздают гуманитарную помощь местным жителям, помогают инвалидам, занимаются поиском пропавших без вести и помогают тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации.

Активисты сами вызвались помочь жителям Мариуполя даже несмотря на опасность. Им небезразлична сложившаяся ситуация и судьба тех, кто проживает на Донбассе.

Сейчас там находятся два человека из региона, но в ближайшее время на помощь нашим соотечественникам отправятся дополнительные группы волонтеров.