В Саратовской области заработал сайт по голосованию за размещение памятной стелы «Город трудовой доблести». Каждый желающий может выразить свое мнение на информационном ресурсе по ссылке.

Портал был создан Саратовским региональным отделением «Молодой Гвардии», которое активно поддерживало город во время сбора подписей за присвоение ему почётного звания, а также продвигало эту идею в органах власти. На данный момент на сайте можно найти информацию о подвигах и достижениях Саратова во время Великой Отечественной войны, главные новости о «Городе трудовой доблести» и страницу для голосования за место расположения памятной стелы, кроме того саратовцы могут задать любой интересующий их вопрос в специальном разделе.

— Трудовой героизм, мужество и самопожертвование жителей Саратова в годы Великой Отечественной войны вошли в историю нашей страны. Поэтому присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести» — знаковое события для нашего города и региона в целом. Чтобы отдать дань уважения героям тыла на территории Саратова установят памятную стелу в честь всех, кто не жалея себя и своих сил, трудился на благо Родины. И теперь только от вас, жителей Саратова, зависит, где будет установлен этот грандиозной мемориал, – рассказал руководитель Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии» Андрей Капитонов.

Напомним, согласно Указу Президента Российской Федерации 2 июля Саратову и еще 19 городам было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Ранее в поддержку данной инициативы выступило более миллиона жителей Саратовской области. Среди инициаторов сбора подписей за присвоение Саратову почетного звания выступало региональное отделение партии «Единая Россия».