Прокуратура Саратовской области выявила нарушения исполнения законодательства о погребении и похоронном деле. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что с января 2016 по декабрь 2020 года работники старого и нового Елшанского и Увекского кладбищ похищали у граждан деньги.

Они знали, что хоронить людей можно бесплатно, а сами просили за это деньги — от 10 до 50 тысяч рублей.

Всего по предварительным данным злоумышленники выманили у граждан не менее 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, за ходом расследования следит прокуратура области.