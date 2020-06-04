Мошенников из Саратова, которые обманывали людей по всей стране, задержали правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления уголовного розыска МВД России.

Группа аферистов занималась продажей товаров через интернет, покупатели заказывали товар, оплачивали, а при вскрытии оказывалось, что это или не то, что они заказывали или, не имеет материальной ценности. Чтобы не слушать претензии разгневанных потребителей злоумышленники блокировали номера заказчиков.

По такой схеме мошенники могли провести более 500 сделок. По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Саратовской области и города Москвы при участии Росгвардии задержаны 29 подозреваемых в Москве и Саратове. Двое предполагаемых организаторов, руководители и сотрудники колл-центров. Четверо заключены под стражу, один под домашним арестом, все остальные находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”.

В ходе обыска у мошенников было изъято: пять миллионов рублей, ювелирные украшения, автомобили, несколько десятков компьютерной техники и мобильных телефонов, которые предлагаются как доказательства к делу. Расследование продолжается.