В общественной палате Саратовской области 27 января 2022 года прошло заседание, посвящённое вопросу ответственного обращения с животными.

Общественники выразили мнение, что нападение стай бродячих собак на людей является следствием бесконтрольного разведения животных питомниками, домохозяйствами, которые преследуют лишь получение прибыли. Если же животное не смогли продать или оно оказалось больным, то его просто выкидывают на улицу. Многие выбрасывают на улицу больных животных.

По мнению общественников Елены Герчиковой, Елены Скляровой, Дениса Соболева бороться надо именно с этими причинами, контролировать деятельность именно таких людей, а не пытаться уничтожать следствие таких деяний — собак и кошек, оказавшихся по вине людей на улице.

В настоящее время важно усиление контроля в этом направлении. В частности, если соседи видят, что за стеной в ненадлежащих условиях содержится большое количество животных, то необходимо знать, куда обратиться с этой проблемой.

По мнению общественников, должны активно реализовываться меры наказания жестокого обращения с животными. Речь идет о возбуждении дел о правонарушениях и штрафах. Кроме того, деятельность таких питомников должна быть легализована, заводчики должны регистрировать и получать лицензию на такой вид деятельности, выплачивать налоги. В свою очередь, эти денежные средства из бюджета могут быть направлены на развитие инфраструктуры содержания животных, а также на дополнительное финансирование на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных.

— В целях контроля численности животных необходимо переходить к реализации мер по чипированию домашних животных. Это позволит, с одной стороны, контролировать деятельность лиц, занимающихся разведением животных, а с другой стороны — находить и возвращать пропавших собак, -отметили общественники.

Члены Общественной Палаты области также отметили, что появляется множество информации в соцсетях о нападении стай собак на людей, но это во многих случаях не находит подтверждения. Зачастую это фейковая информация. В итоге все это и создает дополнительную социальную напряженность.

В то же время общественникам поступило более 60 обращений, в которых люди говорят, что, например, в интернете постоянно выкладываются призывы к травле безнадзорных животных, на улицах находят изувеченных собак.

— Часто это делается ради хайпа. Нагнетается в корыстных целях. Такие люди наживаются на данных призывах, -отмечают общественники.

Эту ситуацию пытаются частично исправить такие организации, как Ресурсный центр развития добровольчества ГБУ РЦ «Молодежь плюс», Областной центр экологии, краеведения и туризма, не говоря уже о волонтерах и приютах, которые постоянно работают в этом направлении.

По итогам встречи будет выработан план работы комиссии по решению проблемы бродячих животных в Саратовской области и все возникающие вопросы будут оперативно рассматриваться.

Напомним, что о проблеме бродячих собак неоднократно высказывался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Важно создать условия для работы тех, кто, исходя из личной активности и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывает помощь, спасает их. Как показывает опыт, это будет более эффективно, чем создание муниципальных приютов. Хотя и этим тоже надо заниматься.

Как можно быстрее вместе с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами проанализируем правоприменительную практику и выработаем предложения. Решать проблему надо. Но очевидно одно: сводить счёты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации. Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно, -отметил политик.