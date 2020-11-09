Саратовские кинологи передали по семь щенков коллегам из Чувашии и Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН региона.

В 2020 году племенной питомник служебного собаководства УФСИН России по Саратовской области передал на службу в другие регионы 14 щенков: семь из них уже помогают поддерживать правопорядок в уголовно-исполнительной системе

Дагестана, а еще семь только что направленных в Чувашию щенков, после прохождения курса дрессировки у закрепленных за ними кинологов, через полгода тоже приступят к несению службы.

Начальник кинологической службы отдела организации службы охраны УФСИН России по Саратовской области капитан внутренней службы Василий Черемисин отметил, что селекционеры вкладывают максимум знаний, труда и душевных сил, чтобы щенки росли здоровыми, выносливыми и отвечали всем необходимым качествам для работы.