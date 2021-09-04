В японской столице 4 сентября стрелок из Саратова Сергей Малышев завоевал «бронзу» Паралимпиады.

Малышев вышел в финал упражнения Р4 (стрельба из малокалиберного пистолета с 50 метров), где набрал 196,8 очка. Медали золотой и серебряной пробы — у индийцев Маниша Нарвала (218,2) и Сингхраджа (216,7).

Сергей Сафин из Ершова Саратовской области в составе сборной России положил в «копилку» нашей страны бронзовую медаль Паралимпиады по бочча.

Наши спортсмены одолели Португалию со счётом 5:1, а вот в полуфинале проиграли Словакии — 2:5.

Региональный министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов оставил на своей странице в Instagram восхищённый отзыв о том, что гордится каждым саратовским паралимпийцем.