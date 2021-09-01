Завтра, 2 сентября, более 530 тысяч саратовских пенсионеров получат от государства единовременную выплату по десять тысяч рублей. Об этом сообщили отделении Пенсионного фонда РФ по Саратовской области.

Саратовцы, получающие пенсию через Почту России, единовременную выплату получат в тот же день, что и пенсию. При этом пенсионерам не нужно никуда обращаться — начисление происходит автоматически.

В Саратовской области проживает почти 722 тысячи пенсионеров. Если человек по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут выданы в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая.