Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий определили победителей VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2020». Результаты были объявлены в ходе торжественной церемонии вручения «Премии Рунета», которая прошла в Москве 3 декабря.

Победителем в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стала Вера Зайцева из села Александров Гай Саратовской области. В своей работе она рассказала, как в 2019 году с помощью интернета ей удалось организовать фестиваль ветеранских хоров. Еще две участницы, представлявшие Саратовскую область, заняли третьи места: Юлия Загородникова из села Пады Балашовского района (номинация «Портал gosuslugi.ru: мой опыт») и Елена Круглякова из Калининска («Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»).

Ежегодный конкурс организован разработчиками программы «Азбука интернета» ПАО «Ростелеком» и ПФР для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ.

В предыдущие годы многим участникам подать заявки помогали преподаватели курсов, поэтому в условиях пандемии и невозможности проводить очные занятия в 2020 году ожидалось снижение количества участников. Однако в результате на конкурс поступило больше работ, чем в 2019 году, – 4,6 тысячи заявок из 77 регионов РФ, в том числе 173 из Саратовской области.

84 процента работ поступило от жителей сельских районов, средних и малых городов. Средний возраст участников составил 63,4 года, возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет.

От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных курсах, поступило 60 процентов конкурсных работ, 40 процентов пенсионеров обучались самостоятельно, в том числе по программе «Азбука интернета». По сравнению с предыдущими годами количество самостоятельно изучивших компьютер постоянно растет: в 2019 году их было 37,5 процента, в 2018 году — 32,8 процента, в 2017 году — 31 процент.

Пользователями портала госуслуг являются 91,3 процента участников конкурса против 84,4 процента в 2019 году. Такое повышение может быть связано как с условиями самоизоляции и необходимостью решать максимальное количество вопросов, не выходя из дома, так и общим повышением компьютерной грамотности российских пенсионеров и удобством предоставляемых сервисов.

По результатам конкурса также был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Бессменное лидерство в номинации «Самый активный регион» сохраняет Республика Татарстан, только однажды за всю историю конкурса уступившая первое место Красноярскому краю.

В топ-10 активных регионов в 2020 году вошли:

1. Республика Татарстан — 805 участников (18,13 процента);

2. Воронежская область — 557 участников (12,54 процента);

3. Оренбургская область — 281 участник (6,33 процента);

4. Московская область — 267 участников (6,01 процента);

5. Ульяновская область — 176 участников (3,96 процента);

6. Саратовская область — 173 участника (3,90 процента);

7. Тюменская область — 166 участников (3,74 процента);

8. Ростовская область — 49 участников (3,36 процента);

9. Кемеровская область — 145 участников (3,27 процента);

10. Красноярский край — 134 участника (3,02 процента).

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